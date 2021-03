Sono state create ghiandole lacrimali artificiali che possono piangere lacrime vere

In un documento pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, i ricercatori affermano di aver creato delle ghiandole lacrimali artificiali capaci di piangere lacrime vere. I condotti lacrimali si basano sui topi, non sugli esseri umani, quindi siamo ancora lontani dall'offrire trapianti di questo genere.

Tuttavia, la loro creazione potrebbe aiutarci a comprendere alcune malattie degli occhi. Le ghiandole lacrimali, infatti, sono essenziali per mantenere l'occhio sano, lubrificandolo e proteggendolo dai batteri. Una delle malattie più comuni è chiamata "sindrome dell'occhio secco". In questo caso "le opzioni di trattamento sono limitate perché non c'era una comprensione completa della biologia e nessun modello in vitro affidabile", afferma il dottor Yorick Post in un comunicato.

Per lo studio sono stati creati organoidi (strutture 3D che imitano alcune o tutte le funzioni di un organo) da cellule staminali umane e dei topi. A poco a poco le versioni dei roditori sono state espanse per replicare intere ghiandole lacrimali.

Una volta trovata la dose giusta, i condotti lacrimali sono riusciti nel loro intento: a "piangere". Le ghiandole lacrimali artificiali hanno rivelato una differenza nella chimica dei liquidi secreti da due tipi di cellule all'interno delle ghiandole. Questi si fondono insieme per creare le lacrime che conosciamo; qualcosa che nessuno aveva notato in precedenza negli occhi viventi, sia negli esseri umani che nei topi.

Insomma, un nuovo tipo di studio che potrebbe, in futuro, risolvere queste complicazioni mediche... che non hanno - per adesso - una soluzione efficace.