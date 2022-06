Create le 'piante oscure', vegetali in grado di crescere al buio

Fin da piccoli ci insegnano che le piante per crescere hanno bisogno di due cose: i raggi del Sole e l'acqua. Praticamente la fonte di vita essenziale per (quasi) tutte le creature di questo pianeta. Tuttavia la scienza può sovvertire anche alcune leggi imprescindibili, così come ha fatto recentemente questo team di scienziati.

Gli esperti dell'UC Riverside e dell'Università del Delaware hanno recentemente affermato di aver trovato un modo per far crescere delle piante nell'oscurità più totale. Il team ha utilizzato un processo in due fasi per convertire anidride carbonica, elettricità e acqua in acetato. Le piante - grazie al consumo di acetato - potevano crescere al buio.

Secondo quanto affermato nel comunicato stampa dell'UC Riverside questo processo, combinato con i pannelli solari per generare elettricità, sarebbe perfino 18 volte più efficace del processo naturale, che utilizza solo l'1% dell'energia trovata nella sola luce solare. I risultati, inoltre, sono anche stati dettagliati nella rivista Nature Food.

"Abbiamo cercato di identificare un nuovo modo di produrre cibo che potesse superare i limiti normalmente imposti dalla fotosintesi biologica", ha affermato l'autore dello studio Robert Jinkerson. Delle piantine di pomodoro e fagioli sono cresciute grazie a questo processo, ma per quanto riguarda la creazione degli alimenti c'è ancora qualche dubbio (a proposito, sapete che gli scienziati sono riusciti a creare un "super pomodoro"?).

Il team, infatti, ha affermato che le piante hanno germogliato con successo... ma resta da vedere se questo metodo di crescita può effettivamente portare a una quantità di prodotto sostenibile o utile. Nel frattempo, attendiamo nuovi aggiornamenti sulla crescita dei vegetali.