Create le prime schede madri per Chia Coin: contano ben 32 porte SATA!

Chia Coin continua a causare non pochi grattacapi tra i produttori di soluzioni per l’archiviazione e anche schede madri in Asia, dove la criptovaluta sta spopolando. Mentre un numero elevato di consumatori sta accumulando unità di HDD e SSD facendo alzare i prezzi del mercato, diverse società stanno producendo nuove schede madri per il mining.

Tra i produttori cinesi di componenti per computer che stanno seguendo da vicino la mania del cryptomining di Chia Coin c’è Onda, casa che ha annunciato ufficialmente un modello alquanto particolare di scheda madre dal nome Chia D32H-D4 e che presenta addirittura 32 porte SATA…o meglio, una versione più particolare.

Come spiegato anche dai colleghi di ExtremeTech, Chia D32H-D4 offre connettori backplane SATA progettati per fornire alimentazione ed elettricità contemporaneamente in un setup completamente personalizzato. La stessa Onda, infatti, ha riferito che la scheda madre viene fornita con uno chassis personalizzato e un alimentatore da ben 800 W, completando così una parte fondamentale del setup per il mining di Chia Coin.

Per quanto concerne il resto delle specifiche, Chia D32H-D4 è una scheda dalle dimensioni piuttosto insolite (530 mm per 310 mm) non supportate da qualsiasi altro chassis oltre quello fornito da Onda, mentre il chipset presente è il B365 e figurano due connettori a sei pin per fornire ulteriore alimentazione. Non manca pure uno slot PCIe x16, ma curiosamente lo chassis fornito da Onda non supporta schede grafiche esterne. Insomma, un setup piuttosto controverso e con alcune contraddizioni, ma che Onda spera essere di successo tra i miner di criptovalute che vogliono cogliere l’attimo del boom di Chia Coin.

Altre società produttrici di componenti per PC, nello specifico HDD e SSD, hanno invece avvertito che con il mining di Chia Coin verrà annullata la garanzia dei dischi.