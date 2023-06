Creati per la prima volta embrioni umani in laboratorio: cosa succederà ora?

I film diventano realtà. Per la prima volta sono stati creati degli embrioni umani sintetici, derivati da cellule staminali senza la necessità di ovuli o spermatozoi. Quali conseguenze ci saranno ora? Arriveremo a creare esseri umani in laboratorio o sapremo sfruttare al meglio tali conoscenze?

Dopo aver creato un minuscolo cuore funzionante in laboratorio, questa volta siamo riusciti a riprodurre dei veri e propri embrioni. Rappresentano le primissime fasi dello sviluppo umano e potrebbero consentire studi fondamentali su diverse patologie come aborti spontanei ricorrenti e malattie genetiche.

La svolta è stata riportata dal quotidiano The Guardian a seguito di un annuncio all'incontro annuale della Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali, della professoressa Magdalena Żernicka-Goetz biologa dello sviluppo presso l'Università di Cambridge e della Caltech.

Al momento, gli embrioni non posseggono ancora organi vitali come un cervello o un cuore, ma comprendono le cellule che sarebbero necessarie per formare una placenta e un sacco vitellino.

Żernicka-Goetz ha affermato come le strutture siano cresciute appena oltre l'equivalente di 14 giorni di gestazione naturale per un embrione umano nel grembo materno. Non è però ancora chiaro se siano in grado di maturare ulteriormente.

Il superamento di questo traguardo scientifico comporta anche una serie di ostacoli etici e legali. Una delle domande fondamentali è: quanto sono simili queste strutture agli embrioni naturali?

Dal punto di vista legale, infatti, attualmente sono consentite solo coltivazioni di embrioni umani in laboratorio per un massimo di 14 giorni. Dopo questo punto, c'è una finestra di tempo in cui la ricerca sulla biologia dello sviluppo è ostacolata, perché gli scienziati sono in grado di riprendere gli studi solo molto più tardi studiando le scansioni della gravidanza e gli embrioni donati.

Reagendo alla notizia, altri esperti nel campo della ricerca sulle cellule staminali hanno sottolineato l'importanza di migliorare la nostra comprensione dello sviluppo embrionale.

È il caso, ad esempio, del dottor Rodrigo Suarez dell'Università del Queensland, che in una recente dichiarazione afferma che: "I potenziali benefici sono enormi e vanno da una migliore comprensione di come i primi tessuti si auto-organizzano durante fasi che altrimenti non sarebbe possibile studiare con gli approcci attuali, al chiarimento dei requisiti genetici e cellulari coinvolti nello sviluppo umano precoce in salute e malattia".

I risvolti etici e legali sono dunque decisamente complessi da affrontare. Dopo aver visto anche come tenere in vita le cellule dopo la morte una cosa è però certa: le autorità di regolamentazione di tutto il mondo devono iniziare ad adeguarsi al ritmo di questi nuovi sviluppi scientifici, in modo da poter definire più chiaramente cosa sono questi embrioni sintetici (in senso legale) e come possono essere utilizzati.