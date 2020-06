Creati globuli rossi artificiali che potrebbero essere migliori di quelli veri

Combinando materiale biologico con polimeri coltivati ​​in laboratorio, un team internazionale di bioingegneri ha sviluppato quello che si potrebbe definire come un globulo rosso artificiale, che può anche essere modificato per fornire farmaci, trasportare biosensori e persino essere dotato di magneti per "viaggiare" all'interno del corpo.

Esistono già diversi studi del genere, ma il team ha pensato di rendere modulari i loro piccolo cyborg, consentendo loro di scambiare e rimuovere varie funzionalità che aiutavano le cellule a trasportare farmaci o a raggiungere una destinazione. Per far ciò, gli esperti hanno rivestito le cellule del sangue di uno strato di silice, che è stato quindi coperto con polimeri di diverse cariche.

Le cellule artificiali sono simili per dimensioni, forma, carica e proteine ​alle cellule naturali e sono capaci di attraversare i capillari senza perdere la loro forma. Nei topi, questi globuli rossi sintetici sono durati per più di 48 ore, senza trasmettere alcuna tossicità osservabile. Quattro settimane dopo essere stati iniettati, non vi erano segni di effetti collaterali, dimostrando quindi la sicurezza di queste cellule sintetiche.

Ci vorrà ancora molto tempo per l'uso di queste cellule ematiche artificiali, poiché serviranno ancora molti test. Riusciranno i bioingegneri a creare piccoli "automi" capaci di attaccare i tessuti tumorali e le infezioni? Solo il tempo potrà dircelo, noi non possiamo far altro che incrociare le dita. Nel frattempo, anche la tecnologia delle protesi sta migliorando sempre di più.