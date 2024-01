Sono stati creati dei 'pseudo-buchi neri' in laboratori: ecco a che servono

Gli scienziati dell'Università di Nottingham hanno creato un "vortice quantico gigante" utilizzando un superfluido di elio con una viscosità 500 volte inferiore all'acqua. Questi vortici terrestri potrebbero aiutare gli esperti a comprendere meglio i buchi neri o addirittura avvicinarsi a una Teoria Unificata della Fisica.

Osservare un buco nero è un paradosso, dato che i nostri occhi richiedono fotoni per interpretare il mondo e i fotoni non possono sfuggire a questo mostro cosmico. Tuttavia, nel corso dei decenni, gli scienziati hanno sviluppato tecniche per studiare i buchi neri osservando i loro effetti sulla materia circostante.

Utilizzando elio superfluido, quindi, con una viscosità estremamente bassa, i ricercatori sono riusciti a creare un simulatore quantico posizionando l'elio in un serbatoio con un'elica rotante.

A causa dell'ambiente a basso attrito e simile a un vortice, questo elio particolare inizia a mostrare "effetti quantici insoliti". Questi hanno permesso al team di osservare fenomeni simili ai buchi neri, come la "modalità di risonanza" e i campi cosmici che interagiscono con i vortici gravitazionali. Capire questi "divoratori spaziale" è fondamentale sia dal punto di vista astronomico che fisico.

I buchi neri sono cruciali per la formazione dell'universo e sono i luoghi in cui la Relatività Generale di Einstein e la Teoria dei Campi Quantistici sembrano contraddirsi. Mentre il diametro di Sagittarius A* (il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia) si estende per milioni di chilometri, questi vortici quantici umani sono notevolmente più piccoli, solo di pochi millimetri.

Tuttavia, la loro dimensione ridotta è in realtà molto più grande rispetto ai vortici precedenti creati da fluidi quantici. Con questa nuova scoperta, lo studio dei buchi neri diventa molto più fattibile. Non è necessariamente un confronto 1:1 con la realtà, ma è molto più di un punto di partenza.