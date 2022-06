Creati con successo dei robot guidati dall'IA capaci di clonare dei maiali

L'intelligenza artificiale verrà sempre più utilizzata dalle grandi multinazionali in futuro e sembra che adesso dei ricercatori dell'Università di Nankai a Tianjin, in Cina, abbiano creato un sistema basato sull'IA per clonare dei maiali

Per quale motivo si è deciso di attuare una scelta così tecnologica e da un certo punto di vista anche così distopica? Semplicemente perché togliendo gli esseri umani da questa "catena di montaggio" il margine di errore è stato ridotto. Il South China Morning Post riferisce che il passaggio ai robot basati sull'intelligenza artificiale ha migliorato il tasso di successo della clonazione dei maiali.

Quindi i suini nati dopo l'utilizzo di questi meccanismi robotizzati sono stati i primi al mondo a nascere interamente da robot. Risale al 2017 la tecnica di clonazione dei maiali. Gli esseri umani possono eseguire la procedura utilizzando un semplice microscopio e delle strumentazioni adeguate.

Si tratta di un processo semplice ma delicato. Per questo motivo adesso "ogni fase del processo di clonazione è stata automatizzata e non è stata coinvolta alcuna operazione umana", ha affermato Liu Yaowei, che ha lavorato sui robot per la clonazione dei maiali diretti dall'intelligenza artificiale. "Il nostro sistema basato sull'intelligenza artificiale può calcolare la deformazione all'interno di una cellula e indirizzare il robot a utilizzare una forza minima per completare il processo di clonazione, riducendo il danno causato dalle mani umane."

L'intera spiegazione del metodo usato dall'IA non è stata ancora rilasciata, ma dovrebbe accadere presto. A proposito, perché la scienza non ha ancora raggiunto il traguardo della clonazione umana?