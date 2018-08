Creative annuncia Sound BlasterX G6: disponibile da oggi a 149,99 Euro

Creative ha da poco annunciato il nuovo Sound BlasterX G6, il nuovo top di gamma della serie G di Sound BlasterX, che include un amplificatore DAC ad alta risoluzione ed una scheda audio con capacità 32bit/384kHz PCM e riproduzione DoP.

Come tutti i prodotti della linea, è costruito utilizzando tutti i componenti audiofili di precisione, ed offre un miglioramento sostanziale dell'audio rispetto agli standard tradizionali per PlayStation 4, PC, Xbox e Nintendo Switch, dando nuova linfa alle esperienze di gioco e d'intrattenimento.

L'amplificatore per cuffie Xamp sfrutta la tecnologia di bi-amplificazione per alimentare ogni canale in maniera separata, il che si traduce in un livello completamente nuovo di fedeltà audio con limpidezza ed accuratezza superiore alla concorrenza, senza alcuna perdita di segnale. Inoltre, la bassa impedenza in uscita da 1 Ohm ottimizza i monitor da 16 Ohm sensibili alle prestazioni allo stesso modo delle cuffie da gioco professionali e quelle da 600 Ohm da studio.

Sound BlasterX G6 inoltre è anche dotato di decodifica Dolby Digital, audio surround virtuale da 7.1, e controllo del volume dell'altoparlante laterale.

"È il momento di dare nuova vita ai vostri giochi con l'amplificatore DAC e la scheda audio USB Sound BlasterX G6. Sound BlasterX G6 porta i videogiochi di oggi, ricchi di contenuti audio, a un livello estremamente elevato sia su console che su PC. Connesso con l'amplificatore per cuffie Xamp e grazie alla capacità di supportare il surround 7.1, unito ai suoi componenti e alle specifiche audiofile, Sound BlasterX G6 offre la migliore prestazione in assoluto quando si tratta di utilizzare l’amplificatore esterno DAC e le schede audio USB", ha affermato Low Long Chye, direttore generale di Creative.

“Abbiamo notato che molti dei nostri fan hanno acquistato il precedente modello G5 per PlayStation 4 e altre console, il che rappresentava una novità dal suo utilizzo tradizionale con i PC; dato che sempre più persone hanno scoperto il valore di un buon audio al di fuori del mondo PC, volevamo offrire un'ulteriore opzione con prestazioni ed elementi ancora migliori."

Sound BlasterX G6 è disponibile sul sito ufficiale di Creative a 149,99 Euro.