Creative annuncia SXFI TRIO: le cuffie USB-C In-Ear con Super X-Fi

Creative annuncia oggi le SXFI Trio, le nuove cuffie in-ear a tre diver con uscita USB-C, in grado di offrire un audio olografico con tutti i comfort per i telefoni Android, PC ed ovviamente anche per i laptop. Gli auricolari si basano sulla tecnologia Super X-Fi Gen2, che permettono di personalizzare l'esperienza audio a 360°.

Caratterizzate dallo stesso sistema a tre driver di Aurvana Trio, e dotate di un cavo USB-C custom in fibra di Kevlar, le SX TRIO si prefiggono l'obiettivo di offrire un audio bilanciato, preciso e naturale anche quando si è in movimento.

Il sistema ibrido a tre driver, di cui due bilanciati per suoni medi ed alti, ed uno in bio-cellulosa per bassi potenti e puliti. Di conseguenza, sono in grado di offrire una resa fino a 100dB SNR e 0.008% IMD. SXFI TRIO sono anche dotate di un cavo in fibra Kevlar fatto su misura per resistere ad ogni piega, ma l'aspetto più interessante è rappresentato dall'integrazione si Super X-Fi all'interno di SXFI WIRE, una versione del 40% più piccola rispetto ad SXFI AMP, il primo prodotto Super X-FI.

“SXFI TRIO è adatto a ogni occasione, è una meraviglia in miniatura. Il sistema a tre driver può competere con gli headset di fascia alta; la tecnologia Super X-Fi sarà difficile da battere. Si stanno comunque acquistando due prodotti al prezzo di uno, perché SXFI TRIO comprende SXFI AMP e Aurvana Trio, che presi singolarmente costerebbero il doppio" ha affermato Sim Wong Hoo, il CEO di Creative.

SXFI TRIO è disponibile sul sito ufficiale di Creative a 129,99 Euro.