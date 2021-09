Creative presenta la soundbar Katana V2, pensata per il gaming e gli FPS

Creative Technology ha annunciato Sound Blaster Katana V2, la sua nuova soundbar da gaming. Si tratta del nuovo modello della serie Sound Blaster Katana, che presenta un design rinnovato rispetto agli altri dispositivi di Creative e che utilizza la tecnologia Super X-Fi sia per il gaming in cuffia che per quello stereo.

Sound Blaster V2 Katana utilizza la riproduzione audio a 5.1 canali e punta a garantire un sonoro di fascia alta grazie al design tri-amplificato brevettato da Creative Technologies e già presente nella Sound Blaster Katana X, la precedente iterazione nella serie del produttore di Singapore. Inoltre, il prodotto presenta dei tweeter a cupola in tessuto e un subwoofer di grandi dimensioni, pensati per garantire bassi profondi e alti equilibrati.

La soundbar di Creative adotta la tecnologia Super X-Fi, che punta a ricreare un sistema multi-altoparlante sia nell'ascolto stereo che in cuffia: la tecnologia viene gestita da un chip integrato nella Sound Blaster, il Super X-Fi UltraDSP, che permette di generare un audio personalizzato a seconda dell'udito dell'utente, garantendo maggiore realismo al suono.

Inoltre, Sound Blaster V2 Katana presenta la modalità audio SXFI Battle Mode, pensata per gli amanti degli FPS e che garantisce segnali audio migliorati in termini di direzione e distanza della fonte del suono. A ciò si aggiunge anche la Scout Mode, pensata per il rilevamento dell'avversario anche quando questi si trova fuori dallo schermo.

Sound Blaster V2 Katana può essere acquistata dal sito web di Creative al prezzo di 329,99 euro. Se siete alla ricerca di un sistema audio da gaming, Panasonic ha messo in commercio lo speaker GN01, un dispositivo indossabile pensato per i giocatori di Final Fantasy XIV Online, mentre Ambeo ha rilasciato qualche mese fa la Ambeo Soundbar, che supporta il sonoro Dolby Atmos.