Creative Sound BlasterX H6 ufficiale: ecco l'headset per PC, PS4, Xbox One e Switch

L'azienda Creative Technology ha annunciato il suo nuovo headset da gaming Sound BlasterX H6, compatibile con PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Esso implementa delle caratteristiche interessanti, andiamole a vedere nel dettaglio!

Innanzitutto, Creative Sound BlasterX H6 dispone di un driver al neodimio da 50mm e supporta la tecnologia ClearComms per la riduzione del rumore di fondo. Questo significa che l'headset dovrebbe disporre di una buona qualità audio sia in entrata che in uscita, grazie al microfono estraibile incorporato. Non mancano ovviamente anche l'illuminazione RGB e il tessuto traspirante in memory foam. Supportato anche il Virtual Surround 7.1.

Interessante il fatto che Sound BlasterX H6 implementi profili di equalizzazione professionali, con il software dedicato Blaster Connect che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza audio su PC e di impostare l'illuminazione RGB. Per quanto riguarda la connettività, si tratta di un headset che funziona unicamente tramite cavo USB o jack da 3,5 mm. In particolare, il primo dovrebbe avere una lunghezza di circa 2 metri, in modo da consentire la ricarica dell'headset anche mentre lo si usa. Insomma, il pacchetto offerto sembra essere completo.

Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, Creative Sound BlasterX H6 è venduto al prezzo di 79,99 euro sul sito ufficiale italiano.