Creato il più grande albero genealogico mai visto: quello dell'umanità

Negli ultimi anni la ricerca genetica umana ha compiuto progressi straordinari, generando dati genomici per centinaia di migliaia di individui, comprese quelle dei nostri antenati preistorici, permettendo quindi di tracciare le origini della diversità genetica umana e creare una mappa di come gli individui in tutto il mondo siano connessi tra loro.

A tale scopo, i ricercatori del Big Data Institute dell'Università di Oxford, nello studio pubblicato di recente su Science, hanno illustrato come sono riusciti a combinare dati provenienti da innumerevoli fonti analizzando milioni di sequenze genomiche.

Il dr. Yan Wong, genetista evoluzionista ed uno degli autori principali della ricerca, ha così spiegato il loro lavoro: "Abbiamo sostanzialmente costruito un enorme albero genealogico, un'ascendenza per tutta l'umanità che spiega esattamente la storia che ha generato tutta la variazione genetica che troviamo negli esseri umani odierni".

Dato che le singole regioni genomiche sono ereditate solo da un genitore, madre o padre, l'ascendenza di ogni punto del genoma può essere considerata come un albero. L'insieme di questi, noto "grafico di ricombinazione ancestrale", collega le regioni genetiche indietro nel tempo agli antenati in cui è apparsa per la prima volta una data variazione genetica.

"Questa genealogia ci permette di vedere come le sequenze genetiche di ogni persona si relazionano tra loro, lungo tutti i punti del genoma" ha detto il dr. Wong.

Il dr. Anthony Wilder Wohns, ricercatore presso il Broad Institute del MIT ed Harvard, ha aggiunto: "In sostanza, stiamo ricostruendo i genomi dei nostri antenati e li stiamo usando per formare una vasta rete di relazioni, potendo quindi stimare quando e dove vivessero. Il nostro approccio fa pochissime ipotesi poiché include campioni di DNA sia moderni che antichi".

Lo studio infatti, ha integrato dati sui genomi umani provenienti da ben otto diversi database, includendo un totale di 3.609 sequenze di genomi individuali di 215 popolazioni, con campioni ritrovati in tutto il mondo con età che andavano dai 1.000 agli oltre 100.000 anni.

La rete risultante conteneva quasi 27 milioni di antenati.

"Questo studio sta gettando le basi per la prossima generazione di sequenziamento del DNA. Man mano che migliorerà la qualità delle sequenze di genoma campionate, i risultati diverranno ancora più accurati ed alla fine saremo in grado di generare una mappa unica e unificata con cui spiegare il percorso di tutta la variazione genetica umana che vediamo oggi", ha concluso il dr. Wong.

A proposito di antichi progenitori, vi avevamo già parlato della scoperta di una nuova specie umana antenata diretta degli esseri umani e che a far estinguere i Neanderthal è stata una serie di sfortunati eventi.