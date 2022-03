È stato creato dell'albume d'uovo uguale a quello vero ma senza l'uso di animali

Un'azienda è riuscita a creare dell'albume d'uovo senza l'utilizzo degli animali. È paradossale, lo sappiamo, ma tutto questo è stato possibile grazie ai nuovi sviluppi della scienza in campo alimentare. EVERY Co. ha infatti presentato al mondo recentemente EVERY EggWhite, il primo bianco d'uovo al mondo privo di animali.

Il prodotto racchiude e il gusto e l'utilità culinaria degli albumi senza il bisogno di avere delle uova. La pietanza è quindi adatta ai vegani, ma non a soggetti allergici a causa della presenza di proteine ​​dell'uovo naturali. EVERY Co. è una startup creata nel 2014 ed è una delle numerose aziende che sta cercando di sostituire o dare un'alternativa ai prodotti animali.

L'azienda sta lavorando con un lievito ingegnerizzato capace di produrre le proteine ​​presenti negli albumi. La combinazione specifica di proteine ​​utilizzate per creare il prodotto finale è segreta, ma è molto probabile che sia stata utilizzata l'ovoalbumina, ovvero la proteina primaria che si trova nell'alimento.

La startup ha recentemente avviato una collaborazione con la panetteria Chantal Guillon, con sede a San Francisco, per introdurre sul mercato una linea di macarons francesi cotti utilizzando il loro albume "artificiale". "Le nostre proteine ​​sono vere proteine ​​animali equivalenti alla natura (non vegetali o cellulari) prodotte senza l'utilizzo di un solo animale", ha affermato Arturo Elizondo, CEO di EVERY Co.

Non è la prima volta che vediamo una cosa del genere: Impossible Food ha già lanciato un sostituto vegetale alle uova.