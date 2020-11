Creato chip con un trilione di transistor e oltre 350.000 core: è il più potente al mondo

Una startup chiamata Cerebras Systems ha ufficializzato la creazione del più grande chip per computer del mondo, talmente veloce e potente che può prevedere azioni future "più velocemente di quanto le leggi della fisica producano lo stesso risultato": si chiama Cerebras CS-1 e conta oltre 350.000 core.

Cerebras ha progettato, in collaborazione con il National Energy Technology Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, quello che definisce "il sistema di calcolo AI più potente del mondo", ovvero niente altro che un chip da 54 centimetri quadrati circa alloggiato in un computer delle dimensioni di un frigorifero. L’obiettivo di questa ricerca è migliorare i modelli di deep learning per potenziare ogni intelligenza artificiale.

Michael James, leader del team Cerebras, e Dirk Van Essendelft del Dipartimento dell'Energia hanno affermato che il CS-1 è alimentato da 1.2 trilioni di transistor, funziona fino a 200 volte la velocità di un supercomputer Joule in una simulazione dei processi di combustione di un propulsore e le sue prestazioni, ora come ora, non possono essere in alcun modo eguagliate dai supercomputer già esistenti, indipendentemente dal numero di processori e GPU in dotazione. Per farci un’idea, il suddetto Joule utilizza chip Intel Xeon da 20 core ciascuno per un totale di 16.000 core e richiede sei millisecondi per calcolare i suddetti processi di combustione, mentre Cerebras CS-1 ce l’ha fatta in solamente 28 microsecondi.

Questo nuovo processore è composto da 84 chip virtuali per 4.539 core di elaborazione ciascuno, il che significa che ci sono effettivamente 381.276 core di elaborazione, collegati tutti quanti a un sistema chiamato Swarm che funziona a 100 petabit al secondo! Non mancano poi 18 GB di RAM in dotazione al supercomputer.

Secondo i ricercatori di Cerebras Systems, "Questo lavoro apre la porta a importanti scoperte nelle prestazioni dei computer scientifici. Il CS-1 è il primo sistema in assoluto a dimostrare prestazioni sufficienti per simulare oltre un milione di celle a fluido più velocemente del tempo reale. Ciò significa che quando il CS-1 viene utilizzato per simulare una centrale elettrica in base ai dati sulle sue attuali condizioni operative, può dirti cosa accadrà in futuro più velocemente di quanto le leggi della fisica producano lo stesso risultato".

Andrew Feldman, CEO di Cerebras, ha poi aggiunto: "Possiamo risolvere questo problema in un lasso di tempo che nessun numero di GPU o CPU può raggiungere. Ciò significa che il CS-1 per questo lavoro è la macchina più veloce mai costruita ed è più veloce di qualsiasi combinazione di clustering di altri processori".

E a proposito di supercomputer, NVIDIA di recente ha creato la DGX Station A100 con 4 GPU da 80GB da usare principalmente per il deep learning, ma ha anche annunciato il suo nuovo supercomputer Cambridge-1 dotato di IA e dedicato alla ricerca nel settore sanitario del Regno Unito.