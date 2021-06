É stato creato un cristallo che è il 58% più duro del diamante

"Un diamante è per sempre", ma per diversi motivi: per la sua incredibile durezza, per la sua longevità e soprattutto per il suo costo. Queste pietre preziose vengono utilizzate in molti ambiti: da quello della moda a quello tecnico/scientifico. Adesso, un team di ricercatori ha creato un materiale ancora più resistente.

Un gruppo di ricercatori ha sviluppato un materiale chiamato lonsdaleite, soprannominato anche "diamante esagonale", in quantità sufficienti per studiarlo e analizzarlo. La loro scoperta è stata dettagliata sulla rivista Physical Review Letters e, secondo quanto affermato, sembra essere più del doppio più forte del diamante.

Come hanno fatto a creare questo cristallo? I ricercatori hanno lanciato dei dischetti di grafite delle dimensioni di una monetina su un materiale trasparente a una velocità di 24.140 km/h. Dopo l'impatto, le onde d'urto hanno trasformato i dischi in lonsdaleite. La forza del materiale è stata misurata con delle onde sonore.

I dati mostrano che il materiale creato è del 58% più forte del diamante, purtroppo però la lonsdaleite è rimasta stabile solo per pochi brevi nanosecondi prima che l'impatto ad alta velocità distruggesse completamente la gemma. "Se un giorno potessimo produrli, penso che sarebbero più richiesti dei diamanti", ha dichiarato Yogendra Gupta, l'autore dello studio. "Se qualcuno ti dicesse: 'Guarda, ti darò la possibilità di scegliere due diamanti: uno è molto più raro dell'altro.' Quale sceglieresti?".

Sicuramente una grande scoperta, ma ci vorrà ancora del tempo prima che gli scienziati riescano a riprodurli in laboratorio. A proposito di queste pietre preziose: Pandora ha annunciato che i loro diamanti saranno creati in laboratorio, mentre in Africa è stato trovato il terzo diamante più grande del mondo.