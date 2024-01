È stato creato un cuore biorobot che imita persino il battito umano

Un team di scienziati ha creato un cuore biorobotico che batte come un vero cuore umano, unendo tessuto cardiaco reale e tecnologia robotica morbida. Questo modello, che cattura la complessità di un cuore umano in un modo finora impossibile, potrebbe rappresentare una svolta nella ricerca e nel trattamento delle malattie cardiache.

Il dispositivo utilizza un sostituto muscolare a base di silicone per pompare il sangue, dimostrando un'azione simile a quella di un cuore vivente. Prima che qualsiasi intervento medico possa essere utilizzato su un paziente reale, deve ovviamente essere testato approfonditamente per verificarne la sicurezza e l'efficacia.

Per le procedure che coinvolgono l'organo, i ricercatori dispongono di alcune opzioni: simulatori e modelli animali. I simulatori attuali hanno una breve durata, rimanendo utilizzabili solo per poche ore, e non possono imitare completamente tutte le strutture individuali che compongono un cuore. Gli studi sugli animali, sebbene ancora molto preziosi in molte aree della ricerca medica, sono costosi, richiedono tempo e sono indubbiamente controversi.

Gli sforzi per ridurre la necessità di utilizzare animali vivi nella ricerca hanno portato a progressi in organoidi coltivati in laboratorio, nonché alla sostituzione con modelli informatici o linee cellulari dove possibile. Ora, possiamo aggiungere un cuore robotico morbido e pulsante a questa lista. Il muscolo attorno al ventricolo sinistro è stato sostituito con una pompa a base di silicone attivata dall'aria.

"Il simulatore ha un enorme vantaggio come strumento di ricerca per coloro che studiano diverse condizioni delle valvole cardiache e interventi," ha affermato l'autore principale e ingegnere biomedico Ellen Roche del MIT. "Può fungere da piattaforma di formazione chirurgica per clinici, studenti di medicina e tirocinanti, consentire agli ingegneri dei dispositivi di studiare i loro nuovi design e persino aiutare i pazienti a comprendere meglio la propria malattia e i potenziali trattamenti."

In particolare, il team si è concentrato su una condizione chiamata rigurgito mitralico, che colpisce circa 24,2 milioni di persone in tutto il mondo. In questo disturbo, la valvola mitrale tra l'atrio sinistro e il ventricolo del cuore non si chiude correttamente, il che significa che il sangue può fluire nella direzione sbagliata. Per i pazienti, ciò può causare una serie di sintomi, dalla mancanza di respiro agli arti gonfi, e persino insufficienza cardiaca se non trattata.

La chirurgia per correggere il problema è possibile ma molto complicata, a causa della struttura altamente complessa della valvola. Il team ha quindi permesso ai chirurghi cardiaci di mettere alla prova il cuore biorobotico, provando tre diverse tecniche chirurgiche per correggere il problema: ancorare i tessuti della valvola in modo che non perdano; impiantare un dispositivo per aiutare la valvola a chiudersi correttamente; o sostituire completamente la valvola con una protesi.

Tutte e tre le procedure hanno funzionato. Il team ha grandi speranze per la loro innovazione e sta ora lavorando per estendere la durata e abbreviare il tempo di produzione.