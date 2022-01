Creato un drone, funzionante, basato su un progetto di Leonardo di 530 anni fa

Era la fine del 1480 quando Leonardo da Vinci abbozzò il progetto della vite aerea, che riguardava una macchina a base circolare in grado di "avvitarsi" nell'aria sfruttando la densità, proprio come fanno le viti. Ebbene, quello schizzo è stato messo in pratica da un team di ingegneri, che ha creato un drone perfettamente funzionante.

Il progetto ha richiesto quasi tre anni ed ha visto come protagonista un team di ingegneri dell'Università del Maryland, il quale ha progettato e testato la tecnologia in occasione di un concorso. Nell'ultimo anno Austin Prete, un membro del team, ha assemblato Crimson Spin, un drone quadricottero autonomo e senza pilota basato su un design simile alle viti di Leonardo da Vinci.

Sorprendentemente, il Crimson Spin si è mostrato essere perfettamente funzionante ed ha anche effettuato alcuni viaggi. Prete, uno studente laureato nel dipartimento d'ingegneria aerospaziale, si è detto "assolutamente sorpreso" dal fatto che abbia funzionato, ed infatti anche gli altri membri del team inizialmente erano scettici sulla riuscita. Tuttavia, dopo alcune simulazioni al computer e prototipi stampati in 3D sono rimasto sorpresi.

Chiaramente, rispetto alla situazione in cui si trovava Leonardo, il team ha potuto beneficiare di materiali come l'alluminio, la plastica, ma anche batterie, motori elettrici e computer per effettuare la progettazione.

Il progetto è stato presentato alla conferenza Transformative Vertical Flight 2022 tenuta a San Jose, in California, la scorsa settimana, dov'è anche stato mostrato un video. I