È stato creato un farmaco contro il cancro non testato sugli animali

Gli scienziati dell'Università Ebraica di Gerusalemme hanno compiuto un primo passo in avanti per la riduzione, o addirittura sostituzione, dei test sugli animali. Gli addetti ai lavori, infatti, hanno presentato un nuovo farmaco contro il cancro alla FDA senza aver fatto prima nessun test sugli animali da laboratorio.

Il farmaco sperimentale è stato invece testato su cellule umane incorporate con minuscoli sensori, secondo una ricerca pubblicata il mese scorso sulla rivista Science Translational Medicine. "Per quanto ne sappiamo, questa è la prima volta che un farmaco compie questo passo senza test sugli animali", afferma il capo ricercatore e bioingegnere dell'Università ebraica di Gerusalemme Yaakov Nahmias.

Ovviamente è ancora presto per festeggiare, poiché non è detto che la Food and Drug Administration degli Stati Uniti accetti il farmaco; l'agenzia di regolamentazione potrebbe insistere su una linea di ricerca più tradizionale - che vede di effettuare sperimentazione sugli animali - prima di testare il farmaco contro il cancro sugli esseri umani.

Tuttavia, se il farmaco dovesse essere accettato, potremmo trovarci di fronte a una sorta di "rivoluzione" in questo campo. "Ciò potrebbe portare a uno sviluppo di farmaci più veloce, più sicuro e più efficace", continua Nahmias al Times of Israel. "Portare un farmaco al punto di sperimentazione clinica richiede normalmente dai quattro ai sei anni, centinaia di animali e costa milioni di dollari".

Il farmaco dell'Università Ebraica di Gerusalemme, invece, è stato sviluppato in otto mesi, senza un solo animale e a una frazione del costo richiesto. Insomma, staremo a vedere cosa dirà la FDA.