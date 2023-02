Creato un filetto di salmone vegetale con aspetto, sapore e cottura di quello vero

Che gli alimenti a base vegetale stiano facendo dei progressi abnormi questo nessuno lo mette in dubbio, ma i traguardi raggiunti sono strepitosi. New School Foods, con sede a Toronto, ha recentemente presentato un sostituto del salmone a base vegetale che riproduce il gusto e la sensazione del filetto vero.

Oltre a essere "sorprendentemente simile" a quello reale, sia crudo che cotto, l'alimento fornisce la stessa quantità di proteine ​​e acidi grassi Omega-3 rispetto al pesce vero. New School Foods ha sviluppato un metodo per la produzione di sostituti della carne tagliati interi con gli stessi colori, aromi, lipidi, consistenza e sensazione in bocca del pesce tradizionale.

I dettagli sulla tecnologia non sono stati rivelati, ma promette di essere davvero innovativa. Sono tante le aziende che stanno puntando in questo settore: Impossible Foods, la startup americana che qualche anno fa ha lanciato la salsiccia senza carne, ha già annunciato le intenzioni di espandere il proprio raggio d'azione anche in altri settori, tra cui figura anche il pesce.

Veri e propri cibi del futuro, un'evoluzione secondo molti necessaria, che si muove in direzione di una maggiore sostenibilità e che non si limiterà solamente al nostro pianeta. L'Unione Europea ha adattato il proprio regolamento di produzione alimentare alla disponibilità della farina di grillo, ed è già previsto un grande uso nell'industria alimentare del 21secolo.