Creato un filo da sutura biologico partendo da cellule epiteliali umane

Secondo quanto appare in un nuovo studio è stato creato in laboratorio, utilizzando cellule della pelle, un filo da sutura medico capace di prevenire possibili infiammazioni.

Quando ci tagliamo o durante un intervento chirurgico i medici utilizzano degli speciali fili di sutura per chiudere le ferite e ripristinare la continuità della pelle, dei muscoli o degli organi sui quali si agisce. Questo materiale medico è sicuro ma, tuttavia, rimane pur sempre un corpo che, per il nostro organismo, può risultare estraneo ed attivare, quindi, una possibile risposta immunitaria più o meno importante. Per ovviare a questo problema un gruppo di ricerca dell’Università di Bordeaux ha inventato un particolare filo da sutura creato con cellule provenienti da tessuti epiteliali umani. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Acta Biomaterialia ed afferma che questi speciali fili possono ridurre la possibilità di risposta immunitaria da parte dell’organismo quando vengono utilizzati per chiudere le ferite.

La creazione di questo nuovo materiale medico deriva da una precedente invenzione del team di ricerca: un foglio derivato da cellule denominate fibroblasti, prelevate sempre da zone della cute. Utilizzando, come base, questi fogli i ricercatori li hanno “tagliati” per formare dei fili che sono stati, successivamente, attorcigliati per creare un segmento più resistente e, spesso, per poterlo poi utilizzare come filo da sutura. Questi fili sono stati quindi ulteriormente arrotolati fino a formare delle piccole e comode bobine. Essendo fatto di materiale biologico, difficilmente il sistema immunitario potrà riconoscerlo come sostanza estranea. Tuttavia, nonostante questo importante particolare, il filo biologico non potrà sostituire completamente i fili tradizionali.

Questi ultimi, infatti, sono molto più resistenti dei fili creati con materiale biologico, fino a 40 volte più resistenti quindi, per determinate pratiche mediche, il filo biologico non può garantire la stessa resistenza dei fili da sutura tradizionali. I primi studi, tuttavia, rivelano che il filo biologico ha funzionato, aiutando a guarire completamente, in 14 giorni, la ferita di un ratto. Insomma, questo materiale, in futuro, potrebbe diventare una valida alternativa ai tradizionali fili da sutura.