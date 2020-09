È stato creato il 'frigorifero' più piccolo del mondo: è invisibile a occhio nudo

Quando gli scienziati dicono che è stato creato "l'oggetto più piccolo del mondo", si tratta di qualcosa di davvero minuscolo. Questo è quello che hanno fatto i ricercatori dell'Università della California di Los Angeles (UCLA), che hanno creato un refrigeratore termoelettrico di soli 100 nanometri di spessore.

Il dispositivo è stato realizzato inserendo due diversi semiconduttori tra piastre metallizzate. Quando viene applicato il calore, un lato della piastra diventa caldo mentre l'altro rimane freddo. Tale differenza di temperatura può essere utilizzata per generare elettricità. Non si tratta di una tecnologia "appena inventata", poiché strumenti scientifici e veicoli spaziali, come le sonde Voyager, hanno utilizzato questo metodo per quattro decenni.

Secondo i ricercatori questo dispositivo creato da loro potrebbe tornare utile anche sul nostro pianeta, ad esempio per catturare il calore da un sistema di scarico dell'auto così per alimentare altri sistemi sul veicolo. Il dispositivo viene creato utilizzando una coppia di materiali semiconduttori standard, tra cui tellururo di bismuto e tellururo di antimonio-bismuto.

Il "frigorifero" ha uno spessore di soli 100 nanometri e un volume attivo totale di circa un micrometro cubo, ed è quindi invisibile ad occhio nudo. I ricercatori, inoltre, affermano che le sue piccole dimensioni lo rendono milioni di volte più veloce di un frigorifero con un volume di un millimetro cubo; una caratteristica che può rivelarsi fondamentale per le possibili tecnologie future.