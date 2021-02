È stato creato un 'generatore di congetture' matematiche, ecco a cosa serve

Le congetture matematiche sono considerate il punto di partenza per lo sviluppo di teoremi matematici. Grazie a queste è possibile scoprire uno degli elementi fondamentali della matematica: le costanti, un numero con un valore fisso che emerge naturalmente da diversi calcoli; un esempio è dato dal Pi greco o la sezione aurea.

Molte costanti matematiche sono di grande importanza in matematica, ma anche in discipline esterne, tra cui biologia o fisica. Così, utilizzando l'intelligenza artificiale e l'automazione, i ricercatori di Technion hanno sviluppato un "generatore di congetture" che, come dice il nome stesso, crea delle congetture matematiche.

Lo studio è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature. Una congettura, per essere chiari, è una conclusione (o proposizione) matematica che non è stata dimostrata; una volta provata la congettura, diventa un teorema. Queste scoperte - così come potete immaginare - sono incredibilmente rare e anche difficili da dimostrare.

Il team di ricerca di Technion ha deciso di chiamare il proprio algoritmo "la macchina Ramanujan" - da Srinivasa Ramanujan, un grande matematico capace della formulazione intuitiva di formule matematiche non provate. "In larga misura, i nostri algoritmi funzionano allo stesso modo dello stesso Ramanujan, che presentava i risultati senza prove. È importante sottolineare che l'algoritmo stesso non è in grado di dimostrare le congetture che ha trovato: a questo punto, il compito è lasciato da risolto da matematici umani", sottolinea il professore Ido Kaminer, uno degli autori dello studio.

Le congetture generate dalla macchina Ramanujan hanno fornito nuove formule per costanti matematiche ben note come il Pi greco, il numero di Eulero e la costante di Apéry. Sorprendentemente, gli algoritmi sviluppati dai ricercatori sono riusciti non solo a creare formule note per queste famose costanti, ma anche a scoprire diverse congetture fino ad allora sconosciute.

Uno strumento del genere, secondo i ricercatori, porterà "allo sviluppo di congetture matematiche in tutti i settori della matematica, e in questo modo fornire uno strumento significativo per la ricerca". Gli esperti hanno creato un sito web (raggiungibile cliccando qui) che ha lo scopo di ispirare il pubblico a essere più coinvolto nel progresso della ricerca matematica.