É stato creato del ghiaccio flessibile che può piegarsi come un filo

Scienziati cinesi sono riusciti a "manipolare" il ghiaccio e hanno creato dei sottili fili che possono piegarsi e arricciarsi. Vengono descritti semplicemente come "microfibre di ghiaccio elastiche", in base a quanto viene riportato sulla rivista Science.

I fili ghiacciati non si rompono quando vengono stressati, ma si piegano come se fossero fatti di ferro. Com'è stato creato il ghiaccio? Gli scienziati hanno trasferito il vapore acqueo in una piccola camera che è stata poi raffreddata utilizzando azoto liquido. Successivamente hanno posizionato un perno di tungsteno elettrificato all'interno della camera e hanno dato una scossa di 2.000 volt.

Questa operazione ha attratto il vapore acqueo e ha formato lentamente le microfibre di ghiaccio. Successivamente la temperatura della camera è passata da -56 a -150 °C e le microfibre sono diventate incredibilmente flessibili alle temperature più fredde. La scoperta è senza dubbio molto interessante e, secondo gli esperti, le microfibre potrebbero essere utilizzate per trasmettere la luce in modo molto simile ai cavi in ​​fibra ottica.

"La scoperta di queste fibre di ghiaccio flessibili apre opportunità per esplorare la fisica del ghiaccio e la tecnologia relativa al ghiaccio su scale micro e nanometriche", si legge nel documento. Attualmente non c'è un'applicazione diretta per la scoperta effettuata ma, oltre a essere una scoperta davvero interessante che ci mostra una "fisica sconosciuta", gli utilizzi non tarderanno ad arrivare in futuro.