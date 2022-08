Creato un hotel con degli ospiti decisamente...insoliti

Nella città di Deurne in Belgio è stato inaugurato a luglio un nuovo hotel. Fin qui nulla di strano. Tuttavia, gli ospiti sarebbero piuttosto insoliti. Vediamo di che cosa si tratta.

Nella città di Deurne, non molto lontano da Anversa è stato costruito un nuovo hotel che avrà come clienti, una moltitudine di insetti: coleotteri, insetti mangiatori di legno, libellule, farfalle e api. L'iniziativa nasce a seguito di un forte movimento ambientalista atto a preservare la diversità biologica e aumentare la consapevolezza in tutti noi.

Gli scienziati affermano infatti che gli insetti sono essenziali per la conservazione della diversità biologica poiché costituiscono l'80% di tutti gli organismi viventi sulla Terra. Tuttavia, dai dati è emerso che più del 40% delle specie è in declino, portando a parlare di una vera e propria apocalisse degli insetti. Inoltre, come se non bastasse, circa un terzo è in pericolo di estinzione a causa di agricoltura industriale, deforestazione e condizioni meteorologiche estreme.

Da qui nasce la strana idea da parte di società di conservazione di tutta Europa, di dar vita a spazi abitativi chiamati appunto "hotel degli insetti". Si tratta di ambienti paragonabili ai nostri condomini. Gli insetti, infatti, depongono le uova in vari "appartamenti" portando poi del cibo per nutrire e preservare la prole.

Gli stessi edifici, durante i mesi invernali verranno invece utilizzati come sedi del loro letargo. Nello specifico, l'hotel di Deurne è una struttura lunga ben 11 metri, la più grande in Belgio, costruita con legno di recupero.

Gli studiosi affermano quanto sia importante tale iniziativa, non solo per preservare concretamente la specie, ma altresì per sensibilizzare le persone portandole a costruire, nei loro giardini, delle aree per proteggere gli insetti impollinatori che si trovano in grave difficoltà.