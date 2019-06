Creato l'idrogeno metallico, un materiale contenuto all'interno dei giganti gassosi

Secondo gli scienziati, all'interno del cuore di un gigante gassoso (come Giove o Saturno) potrebbe esistere un elemento che sfida le leggi della fisica dei materiali: l'idrogeno gassoso. L'idrogeno è un gas che, all'interno dell'anima di questi giganti, si trasforma in un metallo a causa delle pressioni estreme.

Per anni, gli scienziati hanno cercato un modo per creare questo idrogeno metallico a causa delle infinite applicazioni che avrebbe offerto. L'unico metodo conosciuto per fare ciò è quello di comprimere gli atomi di idrogeno usando un'incudine di diamante, finché il gas non cambia il suo stato.

Sembra infatti che, dopo decenni di ricerca, un team di scienziati francesi potrebbe aver finalmente creato questo materiale in un ambiente di laboratorio. Anche se c'è ancora molto scetticismo da parte degli scienziati.

Come indicano nel loro studio, l'idrogeno metallico è un materiale che dovrebbe esistere grazie a delle leggi quantistiche. Per dirla in breve, qualsiasi materiale isolante (come l'ossigeno) dovrebbe essere in grado di diventare un metallo conduttivo se sufficientemente pressurizzato.

Per realizzare il bramato metallo, i ricercatori hanno sostituito le punte di diamante dell'incudine da piatte a forma toroidale (simile alla forma di una ciambella). Ciò ha permesso di superare il precedente limite di pressione di 400 gigapascal (GPa) fino a 600 GPa.

A far la differenza è stato anche un nuovo tipo di spettrometro a infrarossi, che ha consentito al team di misurare il campione. Queste scoperte hanno generato diverse critiche e scetticismi, visto che gran parti delle affermazioni precedenti sulla scoperta dell'idrogeno metallico si sono successivamente rivelate false o inconcludenti.

Inoltre, questo ultimo studio deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria ed essere convalidato da altri fisici. Tuttavia, diversi scienziati sono invece fiduciosi del lavoro svolto da Paul Dumas, Paul Loubeyre e Florent Occelli, tre ricercatori della Divisione delle applicazioni militari (DAM).

Le applicazioni di questo materiale sarebbero potenzialmente infinite. Le proprietà del materiale lo renderebbero incredibilmente utile nell'elettronica, nella ricerca e nella fisica ad alta energia, come quella che viene attualmente condotta al CERN (senza contare che permetterebbe agli astrofisici di conoscere il contenuto all'interno dei giganti gassosi).