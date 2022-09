Creato un insetto bionico: metà scarafaggio e metà robot

Dopo il primo cane-robot al mondo, un team di scienziati guidati dall'istituto giapponese "Riken", ha ideato un cyborg metà scarafaggio e metà robot. I risultati della ricerca sono stati poi pubblicati sulla rivista Nature.

Il gruppo di ricercatori guidati da Kenjiro Fukuda, ha impiegato come base le blatte del Madagascar vive e lunghe circa sei centimetri. In corrispondenza della parte dorsale del loro torace è stato applicato una specie di "zainetto" capace di comprendere il modulo di controllo delle zampe e una batteria al litio.

Tutto ciò è stato stampato in 3D in modo tale da far sì che il dispositivo elettronico, potesse rimanere stabile per più di un mese. Si tratta di un cyborg alimentato a energia solare e comandato a distanza senza alcun filo con l'obiettivo di utilizzare gli insetti bionici al fine di monitorare l'ambiente o ispezionare aree pericolose non accessibili agli esseri umani.

Il dott. Fukuda afferma che tale metodologia potrà essere adattata anche ad altri insetti come ad esempio i coleotteri o insetti volatili quali le cicale. Nel frattempo il prossimo passo sarà quello di integrare telecamere e sensori, al fine di impiegare i cyborg per attività di soccorso e monitoraggio.

Rimanendo in tema di insetti, ma questa volta vivi e vegeti, ecco lo scarafaggio tartaruga dorato, così chiamato per via del suo aspetto decisamente unico e bizzarro.