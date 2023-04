Creato in laboratorio un nuovo tipo di cristallo del tempo molto interessante

I "cristalli del tempo" potrebbero sembrare oggetti usciti da un nuovo film Marvel, ma in realtà esistono davvero. Si tratta, in poche parole, di una categoria di oggetti dove ci sono delle strutture che si ripetono nel tempo. Adesso una nuova varietà scoperta recentemente potrebbe aiutarci ad approfondire la nostra comprensione della materia.

Questo tipo di cristallo è stato teorizzato per la prima volta nel 2012 ed è stato scoperto solo quattro anni più tardi. Nel nuovo studio, gli scienziati sono stati in grado di creare un nuovo tipo di cristallo temporale "fotonico" in grado di affinare e amplificare le onde elettromagnetiche, promettendo future applicazioni nei sistemi di comunicazione wireless, nello sviluppo di laser e nei circuiti elettronici.

"In un cristallo temporale fotonico, i fotoni sono disposti in uno schema che si ripete nel tempo", ha dichiarato l'autore principale Xuchen Wang, un nanoingegnere del Karlsruhe Institute of Technology in Germania. "Ciò significa che i fotoni nel cristallo sono sincronizzati tra loro, il che può portare a interferenze costruttive e all'amplificazione della luce."

Protagonista della ricerca c'è un approccio 2D basato su fogli ultrasottili di materiali artificiali noti come metasuperfici. In passato si utilizzava un approccio in tre dimensioni, ma questo tipo di utilizzo delle metasuperfici 2D come metodo per produrre ed esaminare cristalli temporali fotonici renderà questo tipo di ricerca molto più semplice in futuro.

Nel frattempo la nuova scoperta potrebbe contribuire a migliorare i circuiti integrati dai telefoni alle automobili.