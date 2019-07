Hanno creato in laboratorio il vento solare e le esplosioni di plasma del sole

Il vento solare colpisce praticamente qualsiasi cosa nel sistema solare. A volte può persino interrompere il regolare funzionamento dei satelliti terrestri e la sua interazione con il campo magnetico terrestre crea il meraviglioso spettacolo delle aurore.

Un nuovo studio, condotto dai fisici dell'Università del Wisconsin-Madison, ha imitato i venti solari in laboratorio, confermando il modo in cui si sviluppano e fornendo un modello per il futuro studio della fisica solare.



Il nostro sole è essenzialmente una grande sfera di plasma caldo, uno stato energetico della materia costituito da gas ionizzato. Mentre il sole gira, anche il plasma gira. Questo movimento del plasma, produce un campo magnetico che riempie l'atmosfera solare. A una certa distanza dalla superficie del sole, nota come superficie di Alfvén, questo campo magnetico si indebolisce e il plasma si stacca dal sole, creando cosí il vento solare (capace di creare aurore anche su Giove).



"Il vento solare è molto variabile, ma ci sono essenzialmente due tipi: veloce e lento", spiega Ethan Peterson, uno studente laureato nel dipartimento di fisica presso UW-Madison e autore principale dello studio. "Le missioni satellitari hanno documentato abbastanza bene da dove proviene il vento veloce, quindi stavamo cercando di studiare in modo specifico come viene generato il vento solare lento e come si evolve mentre viaggia verso la Terra."



Peterson e i suoi colleghi, potrebbero non avere accesso diretto al sole, ma hanno accesso a qualcosa che gli assomiglia: la Big Red Ball.



La Big Red Ball è una sfera cava larga tre metri, con un potente magnete al centro e varie sonde all'interno. I ricercatori pompano gas elio, lo ionizzano per creare un plasma, quindi applicano una corrente elettrica che, insieme al campo magnetico, agita il plasma, creando un'imitazione quasi perfetta di ció che avviene nel sole.



I ricercatori possono cosí effettuare misurazioni in molti punti, potendo studiare i fenomeni solari in tre dimensioni.



In primo luogo, sono stati in grado di ricreare la spirale di Parker, un campo magnetico che riempie l'intero sistema solare. Sotto la superficie di Alfvén, il campo magnetico si irradia direttamente dal Sole. Ma su quella superficie, la dinamica del vento solare prende il sopravvento, trascinando il campo magnetico in una spirale.



"Le misurazioni satellitari sono abbastanza coerenti con il modello Parker Spiral, ma solo in un punto alla volta, quindi non sei mai in grado di crearne una mappa simultanea su larga scala come possiamo invece fare in laboratorio." Dice Peterson.



I ricercatori sono stati anche in grado di identificare la fonte delle esplosioni di plasma (che possono essere davvero molto grandi), espulsioni periodiche del plasma che alimentano il vento solare lento. I loro dati hanno mappato una regione in cui il plasma si muoveva abbastanza velocemente e il campo magnetico era abbastanza debole da consentire al plasma di staccarsi ed espellersi radialmente.