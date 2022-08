È stato creato del lievito umanizzato: lievito con importanti geni umani

Mentre gli scienziati riescono a creare la pizza senza lievito, ci sono altri colleghi che creano il lievito inserendo geni umani. Sì, avete capito bene. Questa ricerca è stata condotta dai ricercatori della Delft University of Technology nei Paesi Bassi.

Per la prima volta, gli addetti ai lavori hanno inserito in modo efficace una caratteristica umana cruciale in una cellula di lievito. I geni umani in questione esprimono un percorso metabolico che prevede la scomposizione degli zuccheri per produrre energia; questo meccanismo è coinvolto in molti disturbi, incluso il cancro, e il lievito modificato potrebbe essere utilizzato negli studi medici, non solo per ricreare birra di 5.000 anni fa.

"Rispetto alle cellule o ai tessuti umani, il lievito è un organismo fantastico per la sua semplicità di crescita e per la sua accessibilità genetica: il suo DNA può essere facilmente modificato per rispondere a domande fondamentali", spiega Pascale Daran-Lapujade, ricercatore e autore principale del nuovo studio pubblicato su la rivista Cell Reports. "Molte scoperte fondamentali come il ciclo di divisione cellulare, sono state chiarite grazie al lievito."

Inutile dire che tutti i ricercatori coinvolti nello studio sono rimasti sbalorditi nello scoprire che gli enzimi prodotti dai geni umani nel lievito erano sorprendentemente simili a quelli nelle cellule umane. "Questo è solo il punto di partenza", continua Daran-Lapujade. "Possiamo umanizzare ulteriormente il lievito e, passo dopo passo, creare un ambiente umano più complesso nel lievito."