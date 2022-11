È stato (finalmente) creato il primo manichino da crash test con sembianze femminili

Fino ad oggi tutti i manichini utilizzati durante i crash test hanno le sembianze di un uomo. Adesso, invece, un team di ricercatori svedesi ha progettato il primo manichino per simulare gli incidenti d'auto con le sembianze da donna, fattore che dovrebbe aumentare la sicurezza dell'altro sesso in caso di scontri.

Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma uno studio dell'Università della Virginia ha scoperto che le donne avevano una probabilità significativamente maggiore rispetto agli uomini di rimanere feriti in un incidente d'auto mentre erano seduti sul sedile anteriore. Non solo: le donne hanno una probabilità quasi tre volte maggiore di subire un colpo di frusta in un incidente rispetto a una controparte maschile.

Il motivo di questa discrepanza sembra essere da ricercare nella presenza di manichini per crash test solo dalle fattezze maschili. Le donne in macchina, infatti, sono spesso rappresentate solo da una versione più piccola del "pupazzo" maschile, che ha all'incirca le dimensioni di una ragazza di dodici anni, con soli 149 cm.

La nuova versione realizzata dal team svedese ha un'altezza media di 162 centimetri e un peso di 62 chilogrammi. "Sappiamo dalle statistiche sugli infortuni che se osserviamo gli impatti di bassa gravità, le donne sono maggiormente a rischio", ha affermato la ricercatrice capo Astrid Linder alla BBC. "Abbiamo assolutamente bisogno che la parte della popolazione a più alto rischio sia rappresentata."

La speranza è che i produttori di automobili riconoscano l'importanza di avere una controparte inanimata dalle sembianze femminili, ma che anche le autorità di regolamentazione di tutto il mondo riconoscano e impostino l'uso di questo manichino (utilizzati dalla NASA anche durante i test).