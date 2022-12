Creato un nuovo materiale: è il più resistente sulla Terra

Una nuova lega metallica di cromo, cobalto e nickel (CrCoNi) ha sorpreso gli scienziati per la sua incredibile resistenza e tenacità. Il materiale è estremamente duttile - ovvero malleabile -, nonché estremamente forte. In combinazione, questi due elementi lo rendono il materiale più resistente al mondo.

Dopo aver ricreato con successo un materiale che non si trova naturalmente sulla Terra, il mondo dei metalli sintetizzati in laboratorio continua a stupire. I ricercatori del Berkeley Lab e dell'Oak Ridge National Laboratory sono riusciti a sviluppare una sorprendente lega, la cui maggiore peculiarità è l'incremento della sua forza e duttilità se sottoposto a temperature più fredde. Una caratteristica condivisa da pochissimi altri materiali esistenti.

CrCoNi fa parte di una lega di metalli ad alta entropia (HEA). Queste leghe tendono ad avere un'elevata resistenza, ma fino ad ora la tecnologia non era stata in grado di testarle in condizioni estreme.

"Quando sviluppi materiali strutturali, vuoi che siano duttili ma anche resistenti alle fratture," ha dichiarato il coautore del progetto Easo George. "Tipicamente, si cerca un compromesso tra queste due proprietà. Ma questo materiale è entrambe, e invece di diventare fragile a basse temperature, diventa più resistente."

Il materiale è stato testato a temperature vicine a quelle dell'elio liquido (-269°C) e ha rivelato una resistenza pari a 500 megapascal. Nello stesso sistema di misurazione, la resistenza del silicone è di 1, la struttura in alluminio di un aereo è di 35, mentre la resistenza dei migliori acciai è intorno a 100. Come spiegano gli scienziati del Berkley Lab, 500 è un numero impressionante.

Al momento, il materiale è in corso di sviluppo per diverse applicazioni. A causa dell'elevato costo, tuttavia, i ricercatori lo reputano un buon candidato per ambienti estremi, come lo spazio profondo. Molto utile in questo campo potrebbe essere anche il nuovo materiale capace di bloccare i raggi gamma, sviluppato recentemente.

[Credit: Robert Ritchie/Berkeley Lab]