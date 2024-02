Creato un nuovo materiale rivoluzionario superforte e leggerissimo

Un team di visionari dall'Università RMIT in Australia ha tracciato un nuovo corso verso l'impossibile, forgiando un materiale incredibile. Non solo sfida, ma supera le prestazioni di qualsiasi altro conosciuto, unendo forza soprannaturale e leggerezza in un abbraccio che sembra sfidare le stesse leggi della natura.

Stiamo parlando di un nuovo "metamateriale" stampato in 3D, nato dalla comune lega di titanio, trasformata però in qualcosa di eccezionalmente non comune grazie all'innovazione. Il segreto di questa straordinaria invenzione risiede nella sua struttura, un design a griglia unico che non solo ne definisce l'identità, ma ne esalta la resistenza.

Immaginatevi una fortezza che, invece di essere eretta con muri massicci, viene creata con una rete di legami così intrecciati da diventare insuperabile, questo è il cuore del nuovo materiale, che si vanta di essere il 50% più resistente rispetto ai suoi più prossimi concorrenti utilizzati nelle applicazioni aerospaziali. La musa ispiratrice di questa straordinaria scoperta?

La natura stessa, con le sue piante robuste dai fusti cavi e i coralli resistenti che hanno suggerito come leggerezza e durabilità possano coesistere. Questa osservazione, trasformata attraverso l'innovazione della stampa metallica 3D, ha permesso di superare decenni di sfide ingegneristiche, creando una struttura che distribuisce lo stress in modo uniforme, evitando i punti deboli tipici di altri materiali.

La creazione di questo materiale mirabolante non si è fermata alla sola teoria. Utilizzando una tecnica chiamata fusione laser su letto di polvere, il team ha dato vita a un cubo di titanio la cui resistenza supera quella della lega di magnesio WE54, precedentemente considerata la più forte per densità simile.

Questa struttura non solo è più resistente, ma è anche progettata per deviare le crepe, aumentando ulteriormente la sua tenacia. L'ambito di applicazione di questo metamateriale è vasto, spaziando dagli impianti medici alle astronavi, grazie alla sua stampabilità, biocompatibilità, e resistenza al calore e alla corrosione.

A proposito, ecco il materiale più resistente sulla Terra.