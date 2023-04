Creato un microdispositivo impiantabile per trattare i tumori al pancreas

In un nuovo studio pubblicato sulle pagine di Advanced Science, i ricercatori del Dipartimento di Nanomedicina dello Houston Methodist hanno mostrato una nuova tecnica per contrastare il cancro al pancreas, uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare, somministrando l'immunoterapia con un microdispositivo direttamente nei tessuti malati.

Gli scienziati dello Houston Methodist Research Institute hanno infatti utilizzato un innovativo dispositivo nanofluidico impiantabile chiamato NDES, da loro sviluppato, per fornire direttamente in loco anticorpi monoclonali (mAb) CD40 a basse dosi, un promettente agente immunoterapeutico.

I risultati, riscontrati nei modelli murini, sono stati estremamente promettenti, dimostrando una riduzione del tumore ad un dosaggio quattro volte inferiore rispetto al tradizionale trattamento di immunoterapia sistemica.

La Dott.ssa Corrine Ying Xuan Chua, co-autrice ed assistente professore di nanomedicina presso lo Houston Methodist Academic Institute, ha affermato: "Una delle scoperte più interessanti è stata che, anche se il dispositivo NDES è stato inserito solo in uno dei due tumori nello stesso modello animale, abbiamo notato un suo restringimento anche nella sua assenza".

"Ciò significa che il trattamento locale con immunoterapia è stato in grado di attivare la risposta immunitaria per colpire anche altri tumori. Infatti, un modello animale è rimasto privo di tumore per i 100 giorni di osservazione continua", ha aggiunto entusisata.

"Il nostro obiettivo è trasformare il modo in cui il cancro viene trattato. Consideriamo quindi questo nuovo dispositivo un approccio praticabile per raggiungere il tumore pancreatico in modo minimamente invasivo ma efficace, consentendo una terapia mirata utilizzando meno farmaci", ha spiegato Il Dott. Alessandro Grattoni, autore corrispondente e presidente del Dipartimento di Nanomedicina presso l'HMRI.

L'innovativo dispositivo NDES è costituito da un serbatoio di farmaci in acciaio inossidabile contenente nanocanali, che creano una membrana specifica che consente una diffusione prolungata quando il farmaco viene rilasciato.

I ricercatori dell'HMRI stanno anche studiando una simile tecnologia di consegna nanofluidica sulla Stazione Spaziale Internazionale, per la somministrazione controllata, ed a lungo termine, di farmaci e cellule staminali per il trattamento di malattie croniche.

Rimanendo in tema, a marzo 2022 vi avevamo parlato di un altro studio, effettuato da un team multidisciplinare dell'Università di Chicago, sull'applicazione di micro dispositivi di DNA per curare il cancro.