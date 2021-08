Creato un microsupercondensatore dalle dimensioni di un granello di polvere

I ricercatori hanno sviluppato un microsupercondensatore dalle dimensioni di un granello di polvere, e contenente una quantità di energia pari a una pila di tipo AAA.

Il progetto, opera degli ingegneri della Chemnitz University of Technology in Germania, rappresenta una svolta per la tecnologia di accumulo energetico; potendo essere impiegata, per esempio, nell’ambito di dispositivi biomedici, attraverso l’implementazione di diverse soluzioni per il monitoraggio del sangue o sistemi per l’erogazione automatizzata di insulina e supporto ad organi artificiali. A tal proposito, la ricerca si è concentrata sui "biosupercondensatori", cioè supercondensatori dalle dimensioni ridotte e costruiti in materiale biocompatibile, che possono immagazzinare energia derivante dal corpo umano. Fino ad oggi, il più piccolo di questi dispositivi misurava 3 millimetri cubici, ma gli scienziati tedeschi, utilizzando una tecnica similare a quella degli origami, sono riusciti a sviluppare un nano-biosupercondensatore di appena 0,001 millimetri cubici. Ciò significa che è dimensionalmente 3000 volte più piccolo dei suoi predecessori, ma con una tensione pari a quella di una batteria AAA (1,6 volt).

Questi dispositivi sono stati testati in soluzione salina, plasma sanguigno e sangue, e hanno evidenziato ottime capacità nell’immagazzinare energia. Inoltre, sono stati testati tre dispositivi che, collegati insieme, hanno alimentato con successo un sensore di pH, che se posizionato nei vasi sanguigni potrebbe rilevare anomalie indicative di malattie o scompensi fisici. Tale tecnologia potrebbe quindi rappresentare una svolta per i dispositivi elettronici impiantabili nel corpo umano, dovendo garantire e sottostare a imposizioni di sicurezza, dimensione ed efficientamento energetico estremamente rigide.