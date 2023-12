Abbiamo creato un mini-cervello in grado di risolvere problemi matematici... e non solo

Stiamo parlando di Brainoware e lo troviamo in una ricerca pubblicata su Nature Electronics. Un team gli ha assegnato compiti come il riconoscimento vocale e problemi matematici come la previsione di equazioni non lineari. Scopriamo i primi, sensazionali, risultati.

Dopo aver visto come far crescere organi umani in un maiale, dei ricercatori guidati dall'ingegnere Feng Guo dell'Università dell'Indiana Bloomington, hanno adoperato un approccio diverso dal solito, utilizzando tessuto cerebrale umano reale coltivato in laboratorio. Le cellule staminali pluripotenti umane sono state indotte a svilupparsi in diversi tipi di cellule cerebrali che si sono organizzate in mini-cervelli tridimensionali chiamati organoidi.

Brainoware è costituito dunque da diversi organoidi cerebrali collegati a una serie di microelettrodi che potete osservare direttamente al seguente link. La stimolazione elettrica trasporta le informazioni nell'organoide e successivamente il "cervello" esegue dei calcoli sotto forma di attività neurale.

Il team ha quindi fornito a Brainoware 240 clip audio di otto soggetti maschi che producevano suoni vocalici giapponesi, con l’obiettivo di identificare uno specifico individuo. Hanno iniziato con un "organoide ingenuo" e dopo soli due giorni di formazione, è stato in grado di identificare l'oratore esatto con una precisione del 78%. Gli stessi incredibili risultati, si sono ottenuti con la risoluzione di complessi problemi matematici.

"Grazie all'elevata plasticità e adattabilità degli organoidi, Brainoware ha la flessibilità di cambiare e riorganizzarsi in risposta alla stimolazione elettrica, evidenziando la sua capacità di calcolo adattivo del serbatoio", scrivono i ricercatori.

Per renderci conto dell’importanza di tale studio, basti pensare che Nel 2013, il K Computer di Riken ha tentato di imitare il cervello. Ha impiegato ben 40 minuti per simulare un secondo dell’attività di 1,73 miliardi di neuroni collegati da 10,4 trilioni di sinapsi, ovvero… circa l’1-2% del cervello.

Dopo aver creato un minuscolo cuore in laboratorio, a questo punto sorgono diverse domande di natura prettamente etica.

Lena Smirnova, Brian Caffo e Erik C. Johnson, che non erano coinvolti nello studio, avvertono: "Con l'aumento della sofisticazione di questi sistemi organoidi, è fondamentale per la comunità esaminare la miriade di questioni neuroetiche che circondano i sistemi di bioinformatica incorporando tessuto neurale umano".