Creato un minuscolo cuore in laboratorio: funziona perfettamente!

Un team di ricercatori dell'università di Toronto e dell'università di Montreal, in Canada hanno realizzato in laboratorio una porzione di cuore minuscola perfettamente funzionante.

Nonostante i grandi progressi compiuti dalla ricerca biomedica, le problematiche cardiache rappresentano, ad oggi, una delle principali cause di morte e di disabilità a livello globale. In virtù di questo, da sempre gli studiosi sono alla ricerca di nuovi approcci e strategie atte a ripristinare la funzionalità cardiaca compromessa.

Tuttavia, svolgere ricerche in questo ambito non è affatto semplice poiché non è possibile studiare l'attività cardiaca su organi di autopsie né tantomeno, le colture cellulari riescono a fornire un modello tridimensionale veritiero e fedele. Per oltrepassare questi limiti, sono stati realizzati dei modelli di tessuti ingegnerizzati.

Nello studio condotto e pubblicato sulla rivista Science Advances, gli scienziati hanno realizzato un modello di ventricolo cardiaco di mezzo millimetro di diametro. Il tutto è stato progettato creando un' impalcatura di materiale polimerico con scanalature, in modo tale da favorire la crescita di cellule, derivanti da tessuti cardiovascolari di ratto. Ovviamente è stato mantenuto l'orientamento del cuore umano.

Ciò che ha sorpreso i ricercatori è stata più della struttura, la funzionalità delle cellule cardiache e dalla loro capacità di pompare le sostanze fluide così come avviene nel sistema ventricolare umano. Si tratta tuttavia del 5% della pressione solitamente applicata dal cuore di una persona adulta, gli autori, ciononostante si dimostrano entusiasti dei risultati poiché si tratta di un modello che potrebbe essere col tempo migliorato al fine di incrementare e realizzare nuove modalità di trattamento, creando, perché no, un sistema che assomigli il più possibile ad un cuore vero.

