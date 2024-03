'Ho creato un mostro': così afferma il creatore del Labradoodle

Lo ha rivelato un'intervista del 2019 l'allevatore di cani che ha "creato" il Labradoodle. Dopo aver visto quanto tempo impiega un piranha a mangiare un cane, questa volta si tratta di una razza che è divenuta sin da subito celebre in tutto il mondo.

"Ho aperto un vaso di Pandora e ho liberato un mostro come Frankenstein", ha dichiarato Wally Conron all'Australian Broadcasting Corporation quando aveva 90 anni, definendo la razza di cane "inventata" come il suo "rimpianto della vita".

Secondo la BBC, l'allevatore australiano ha creato il Labradoodle nel 1989 per soddisfare le esigenze specifiche di una coppia delle Hawaii. La moglie era cieca e aveva bisogno di un cane guida, ma suo marito era allergico al tipo di pelo lungo che spesso si trova sui tipici cani da assistenza.

La soluzione di Conron fu quella di incrociare un Barboncino con un Labrador. In questo modo, i suoi clienti avrebbero un cane con l'obbedienza e il temperamento di un Labrador e il pelo corto e riccio di un Barboncino. Non tutto è però andato per il meglio.

L’esperimento, ha infatti prodotto alcune conseguenze indesiderate: i Labradoodle sono soggetti a numerosi problemi di salute, spesso realmente gravi, come l’epilessia e la displasia dell’anca. In poco tempo questa razza si è diffusa in tutto il mondo in maniera quasi incontrollata.

Lo stesso Conron afferma che la pratica ha incoraggiato gli allevatori ad incrociare Barboncini con razze "inappropriate", dando priorità alla dolcezza e alla novità rispetto al benessere dei cani. Questa volta non c’è dunque alcun cane controllato dallo spazio, ma "semplicemente" l’egoismo dell’essere umano che, ancora una volta, non conosce limiti.

