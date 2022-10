Può qualcosa essere creato dal nulla? Ecco cos'è il Cervello di Boltzmann

Come mai il tempo si muove in una sola direzione? Non è una domanda scontata come può sembrare all’apparenza. Per quale motivo riusciamo a ricordare il passato ma non il futuro? Dopotutto il tempo si espande in entrambe le direzioni e possiamo anche muoverci liberamente avanti e indietro nello spazio, ma non nel tempo.

La risposta che ci da la fisica sul perché il tempo si muova in una sola direzione è l’entropia. L’entropia, detto semplicemente, è uno stato di estremo disordine o per lo meno uno stato in cui tutto è uniforme, come può esserlo ad esempio una pastella per pancake. E se da questa pastella potessimo manualmente riarrangiare le molecole, potremmo far apparire un uovo?

La risposta è sì. E a questo punto possiamo chiederci, potrebbe un cervello apparire dal nulla? Questo è ciò che viene chiamato cervello di Boltzmann, in inglese Boltzmann Brain.

Seppur teoricamente possibile, può uno stato di disordine realmente ritornare ad uno stato ordinato? Come nell’esempio della pastella di pancake, essa potrebbe ritornare ad uno stato precedente in cui tutti gli ingredienti erano ancora intatti senza alcun intervento esterno, ma le probabilità sono così basse che ci vorrebbe un periodo di tempo incredibilmente lungo perché ciò accada.

Il cervello di Boltzmann sembra dunque essere praticamente impossibile, anche se non fisicamente impossibile, e per anni gli scienziati hanno dibattuto su quest’idea, ritenuta da molti ridicola, come ad esempio il fisico Sean Carroll, il quale in un suo saggio sull’argomento dice i cervelli di Boltzmann sono “cognitivamente instabili: non possono esistere e allo stesso tempo essere ragionevolmente creduti”.

D’altro canto, il fisico Richard Feynman (premio Nobel per la fisica 2020) prende l’argomento con un po’ meno serietà, ritenendo il Boltzmann Brain niente più che un semplice esperimento mentale e non un qualcosa di realmente tangibile, proprio come il famoso paradosso del gatto di Schrödinger, rivelatosi molto utile recentemente nel campo della matematica.

Nonostante la loro poca plausibilità, i cervelli di Boltzmann rimangono in circolazione tra le cerchie scientifiche, semplicemente perché sono senza dubbio un concetto divertente ed intellettualmente stimolante.