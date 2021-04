È stato creato un nuovo isotopo dell'uranio: è il più leggero di tutti

In un nuovo documento riportato sulla rivista Physical Review Letters, i ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze sono riusciti a creare l'isotopo dell'uranio più leggero mai prodotto: chiamato Uranio-214 (che ha un'emivita di 0,52 millisecondi).

La versione più comune è l'uranio-238, ed è utilizzato, ad esempio, nelle centrali nucleari. Si tratta di un elemento presente in natura e che costituisce il 99,3% di tutto l'uranio della Terra. È composto da 92 protoni e da 146 neutroni. La nuova versione, invece, contiene 122 neutroni e 92 protoni (122+94 fa 214, il nome del nuovo tipo di uranio).

Nonostante non possa essere praticamente utilizzato, è proprio il modo in cui decade l'isotopo ad aver destato molta curiosità: l'uranio-214 decade emettendo delle particelle alfa (il rilascio di due protoni e due neutroni insieme dal nucleo degli atomi), qualcosa che gli scienziati non hanno ancora compreso proprio del tutto.

Il team ha scoperto che questi atomi di uranio sono "speciali" rispetto agli isotopi di altri elementi con un numero simile di neutroni. Le proprietà relative alla formazione della particella alfa sono due volte superiori negli isotopi dell'uranio rispetto ad altri elementi. Lo studio, in futuro, potrebbe portare a nuove comprensioni di questo meccanismo negli elementi con un numero maggiore di protoni.

A proposito di elementi chimici: recentemente è stato creato e catturato l'einsteinio.