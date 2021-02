È stato creato un ologramma quantistico utilizzando l'entanglement

In un nuovo studio, spiegato nella rivista Nature Physics, un team di esperti ha utilizzato l'entanglement quantistico per produrre degli ologrammi. Queste "strutture di luce" vengono create utilizzando un unico fascio di luce diviso in due. Nonostante utilizzi questo sistema, l'ologramma entanglement ha una esecuzione molto diversa.

Nell'ologramma normale, un raggio viene inviato verso l'oggetto che si vuole ricreare e viene riflesso su una telecamera speciale. Il secondo raggio, invece, viene inviato direttamente alla telecamera. Misurando le differenze di luce è possibile ricostruire un'immagine 3D. In quello quantistico, invece, un raggio laser viene diviso in due, ma questi due raggi non saranno riuniti.

Poiché i due fasci vengono misurati indipendentemente con telecamere separate, le loro proprietà saranno diverse a causa degli effetti della meccanica quantistica e verranno raccolte, quindi, quattro immagini. I dati vengono successivamente combinati in un ologramma, anche se i raggi rimangono separati per sempre.

"Il processo che abbiamo sviluppato ci libera dai limiti [dell'olografia classica] e introduce l'olografia nel regno quantistico. L'uso di fotoni entangled offre nuovi modi per creare ologrammi più nitidi e ricchi di dettagli, che aprono nuove possibilità per applicazioni pratiche della tecnica", ha dichiarato l'autore principale dello studio, il Dr Hugo Defienne dell'Università di Glasgow (UofG).

L'esperimento del team è stato in grado di ricreare ologrammi di un cristallo liquido con le lettere "UofG". Una scoperta del genere potrebbe essere utilizzata nell'imaging medico, rivelando quei "dettagli più fini delle cellule e aiutarci a saperne di più su come funziona la biologia a livello cellulare".

