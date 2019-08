Creato l'oro in '2D', un milione di volte più sottile di un'unghia

Con soli due atomi di spessore, gli scienziati hanno creato l'oro più sottile del mondo. Il materiale, oltre ad essere un milione di volte più fine di un'unghia umana, è una grande novità per l'intera industria tecnologica.

L'oro è già utilizzato in una vasta gamma di applicazioni ingegneristiche, aerospaziali e mediche. Le nanoparticelle d'oro svolgono un ruolo significativo nel trattamento del cancro, ad esempio, ma in una forma "2D" (può essere definito 2D perché il materiale non è composto da atomi interni, e tutti gli atomi che lo compongono sono in superficie), il materiale ha il potenziale per essere utilizzato in modo più efficiente.

Questa sottile lamina è flessibile, e potrebbe essere utilizzata in schermi pieghevoli, carte elettroniche (la tecnologia alla base degli eBook) e display trasparenti. Inoltre, i test indicano che il materiale è 10 volte più efficiente rispetto alle nanoparticelle d'oro attualmente utilizzate.

Ciò significa che potrebbe aumentare notevolmente l'efficienza dei dispositivi che usano questo materiale, oppure ottenere gli stessi risultati ma con una quantità minore di oro, con evidenti vantaggi economici.

Secondo il team dell'Università di Leeds, il metodo utilizzato per creare questo tipo di oro "potrebbe innovare la produzione di nanomateriali" e i ricercatori si stanno concentrando sull'aumentare questo processo. "Sappiamo che sarà più efficace delle tecnologie esistenti", ha dichiarato infine il professor Stephen Evens, che ha supervisionato la ricerca.