Creato un orologio quantistico che offre un nuovo modo per misurare il tempo

I ricercatori hanno sviluppato un orologio quantistico che ha un modo molto particolare di tenere traccia del tempo. Quest'ultimo non andrà a sostituire gli ottimi orologi atomici, e così come ha dichiarato lo stesso coautore dello studio, Johan Söderström dell'Università di Uppsala, è "solo un modo diverso per misurare il tempo."

Per capire come funziona l'orologio quantistico non dovete pensare a quelli che tenete al polso, ma a un righello o un metro. In un orologio normale, gli indicatori del tempo sono ridotti a un battito, meccanico o elettronico, che corrisponde alla più piccola unità di tempo che il dispositivo è in grado di misurare, mentre l'accumulo della sua ripetizione ci dà tempismo.

Su un righello, invece, ogni distanza è scritta e non conta quanti millimetri ci sono mai stati tra un determinato punto. Un orologio quantistico funziona proprio seguendo questa logica: il tempo di un evento non dipende da un battito specifico ma dall'evoluzione di un sistema quantistico fatto di atomi di Rydberg (un tipo speciale di atomi eccitati in cui gli elettroni occupano orbitali molto più lontani dal nucleo del normale), misurato da impulsi laser.

"Non abbiamo pensato alla possibilità di utilizzarlo come orologio", ha dichiarato Söderström a IFLscience. “La scoperta è emersa dopo aver esaminato i dati con alcuni modelli teorici abbastanza semplici. [L'orologio quantistico] si è rivelato sorprendentemente esatto." Gli esperti devono ancora capire in quali applicazioni potrebbe tornare utile la loro scoperta, ma poiché gli stati di Rydberg sono utili nei computer quantistici, potrebbero esserci applicazioni intriganti da trovare (a proposito, ecco cos'è un computer quantistico).