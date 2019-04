E' stato creato un PC usando lasagna e rigatoni, ecco il risultato

Per noi italiani la pasta è l'alimento più importante della giornata, in quanto elemento centrale della nostra cultura. Qualcuno negli Stati Uniti è andato oltre e, come rivelato dai colleghi di Motherboard, la lasagna e rigatoni sono state utilizzate per creare lo chassis di un computer.

Autori di quella che è una vera e propria impresa sono i ragazzi del canale youtube Laplanet Arts, che hanno dato il via a tutto dopo che la moglie ha fatto una battuta dicendo che avrebbe voluto creare un computer fatto di pasta. Il marito ha preso il tutto alla lettera ed ha creato una macchina basata sull'hardware di un vecchio tablet convertibile Asus Transformer, che è stato tolto dal vecchio chassis e messo in una custodia composta da lasagna e rigatoni.

Ovviamente non è stato usato il pomodoro o la sua salsa, tanto meno la mozzarella o formaggio fuso. Per unire i pezzi infatti si sono serviti di colla a caldo che è stata dipinta di rosso per rendere il tutto quanto meno più credibile.

L'hardware su cui si basa non è ovviamente di recente fattura, e lo dimostra il fatto che le prestazioni sono castrate ed a livello software è molto lento, ma il risultato almeno dal punto di vista estetico è soddisfacente. Non quanto la pasta però.