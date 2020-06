È stato creato un piccolo drone capace di impollinare i fiori con delle bolle

Gli insetti impollinatori sono molto importanti nel globo e purtroppo in alcune zone non riescono ancora a prosperare. Senza contare che a causa dei pesticidi e delle condizioni ambientali il numero di queste creature si sta lentamente - ma inesorabilmente - assottigliando. Per compensare a questa mancanza, gli esperti si stanno affidando ai robot.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista iScience afferma di aver scoperto un sostituto efficace per api e farfalle: bolle cariche di polline ed è stato creato direttamente dal Japan Advanced Institute of Science and Technology. "La bolla di sapone consente un'impollinazione efficace e assicura che la qualità dei frutti sia la stessa dell'impollinazione manuale tradizionale", afferma l'autore senior dello studio Eijiro Miyako. "Rispetto ad altri tipi di impollinazione, le bolle hanno potenzialità innovative e proprietà uniche, come la consegna efficace e conveniente di granuli di polline ai fiori mirati e l'elevata flessibilità per evitare di danneggiarli".

Come sono arrivati a questi curiosa conclusione? Gli scienziati stavano lavorando a un piccolo drone capace di impollinare i fiori, un esperimento risultato senza successo poiché il robottino distruggeva i fiori su cui si poggiava. Così, adirato dai risultati, Miyako decise di prendersi una pausa giocando con suo figlio con le bolle di sapone. All'improvviso, una bolla colpì la faccia del pargoletto e in quel frangente allo scienziato venne l'ispirazione.

Così, gli esperti decisero di utilizzare dei droni, controllati dal GPS e armati con cannoni a bolle. Un risultato rivelatosi eccellente con una percentuale di successo del 90%. Ci sono alcuni problemi: le bolle potrebbero facilmente perdere la loro efficacia con un po' di pioggia o vento, senza contare che dei piccoli robottini volanti che si muovono due metri al secondo possono essere pericolosi.