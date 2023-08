Creato il primo robot capace di pilotare un aereo come un essere umano

Un team di ricercatori del Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) ha sviluppato un robot umanoide chiamato Pibot, progettato per pilotare un aereo a reazione senza apportare modifiche significative alla cabina di pilotaggio.

Alto poco più di un metro e mezzo, l'automa è dotato di telecamere esterne e può mantenere l'altitudine anche nelle condizioni più avverse. Ma non è tutto: questo robot rivoluzionario può anche rispondere più rapidamente di un pilota umano in situazioni di emergenza (un altro suo "collega" ha persino umiliato un pilota di caccia).

Ovviamente tutto questo è stato possibile grazie all'intelligenza artificiale e ai grandi modelli linguistici; Pibot è in grado di memorizzare la documentazione necessaria per il volo, eliminando la necessità di consultare manuali cartacei. La vera novità è la sua capacità di adattarsi a nuovi ambienti di cabina con un semplice clic di un pulsante.

Ciò significa che il robot può essere utilizzato in diversi tipi di aerei senza dover ottenere nuove qualifiche, a differenza dei piloti umani (chi è che ha detto che i lavori più importanti non sono a rischio?). Al momento, il progetto è ancora in fase di sviluppo e si prevede che Pibot sarà utilizzato in un contesto militare non prima del 2026.

Tuttavia, il team dietro lo sviluppo è in trattative con Airbus per utilizzare il loro aiutante meccatronico in voli di prova con i suoi nuovi aerei elettrici.