È stato creato un robot con un senso dell'ironia, ma sembra diventare inappropriato

Sembra che un team di ricercatori abbia creato un robot con uno spiccato senso dell'humor, capace di affrontare delle conversazioni in un modo molto "animato" e differente dal solito.

Il robot in questione si chiama (giustamente) Irony Man, ed è stato costruito da un team dell'Augsburg University, con l'obiettivo di creare un'entità artificiale capace di rispecchiare al meglio il modo in cui parlano gli esseri umani.



Il passo successivo sarebbe stato quello di assemblare un robot capace di fornire cattive notizie in un modo "più gentile" ed essere più persuasivo degli automi convenzionali. Sembra però che questo simpatico robot non sappia quando fermarsi.

"Pensa a un robot nel ruolo di un consulente di stile di vita che ritiene che l'utente dovrebbe essere più attivo e deve trasmettere questo messaggio senza apparire scortese", ha dichiarato Elisabeth André, ingegnere dietro al progetto, al New Scientist.

Nel fare un esempio, l'ingegnere ha immaginato una situazione in cui una persona rimane incolonnata nel traffico, e per "sbollentare" la situazione Irony Man direbbe "Amo rimanere bloccato qui".

Il concetto sembra incredibile, e in un test con 12 persone Irony Man è stato considerato più simpatico dei robot convenzionali, ma il dispositivo ha un limite, ovvero sembra essere incapace di sapere quando l'ironia potrebbe essere inappropriata.

"Il robot non è ancora in grado di determinare se e quando è un buon momento per usare l'ironia", ha dichiarato infine André. "Il robot ad esempio potrebbe dire una frase divertente, ma l'utente in quel momento è irritato."

Immaginate cosa potrebbe uscire fuori in una conversazione tra questo robot e l'IA che è riuscita a ricreare le frasi e la voce di un comico di stand-up. Un'intelligenza artificiale inoltre, sembra aver sviluppato il senso umano dei numeri.