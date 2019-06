È stato creato un robot con un sistema circolatorio sintetico, simile a quello umano

Mantenere alimentato un robot per molto tempo è una sfida ardua, perché all'interno di questi automi meccanici lo spazio è limitato. Per questo motivo gli scienziati della Cornell University hanno creato un sistema vascolare sintetico simile, per modo di dire, a quello umano.

Questo sistema è in grado infatti di pompare un liquido che immagazzina energia, permette al robot di muoversi, gestisce le appendici e fornisce, allo stesso tempo, una struttura, tutto in un unico progetto.

Per il primo prototipo, gli scienziati hanno riprodotto l'aspetto di un pesce leone, con le "squame" fatte in silicone e con l'interno composto da batterie di flusso collegate ad un sistema di pompaggio.

Quello che gli scorre all'interno è un fluido idraulico che, molto simile al sangue umano, scorre tra le batterie per alimentare le pompe (che possiamo definire gli organi) che gli consentono di effettuare il movimento della coda e delle pinne.

Grazie a questo sistema, afferma il team, sono stati in grado di raggiungere circa la metà della densità energetica di una batteria agli ioni di litio Model S di Tesla, e il loro robot acquatico è in grado di nuotare controcorrente per oltre 36 ore.

Questo nuovo prototipo potrebbe ispirare la creazione di dispositivi capaci di vagare per gli oceani in missioni scientifiche o essere inviati anche su altri pianeti, per la ricerca di vita subacquea.