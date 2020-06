Per la prima volta è stato creato del sale esagonale

Un nuovo traguardo scientifico è stato raggiunto, probabilmente non potremmo mai usarlo per condire i nostri piatti ma gli scienziati hanno creato un sale esagonale. Questo cloruro di sodio (NaCl) potrà essere utile per le auto elettriche o per le tecnologie radar.

Questo lavoro è stato effettuato a scale piccolissimi, i ricercatori sono riusciti ad ottenere un sottile strato di sale esagonale sopra a un supporto composta da un diamante, grazie alle interazioni chimiche tra le molecole di cloruro di sodio e la pietra preziosa.

Questa è solo l'ultima scoperta del team che hanno creato molti materiali 2D con una struttura cristallina particolare, sopratutto grazie ai vincoli imposti dalla bidimensionalità.

"Inizialmente abbiamo deciso di studiare computazionalmente la formazione di strutture 2D, guidati dall'ipotesi che, se il substrato interagisce considerevolmente con il sale, dovremmo aspettarci dei cambiamenti maggiori," dice lo scienziato Kseniya Tikhomirova, del Skolkovo Institute of Science and Technology.

Dopo le simulazioni, avendo ottenuto buoni risultati, gli scienziati hanno deciso di passare agli esperimenti. Sono riusciti a sintetizzare il cloruro di sodio esagonale, come previsto dalla loro teoria e dalle loro simulazioni computazionali.

Per prima cosa hanno utilizzato un algoritmo chiamato USPEX per calcolare lo stato ad energia più bassa al variare del substrato utilizzato, questo ha portato all'utilizzo del diamante. Successivamente sono stati fatti alcuni esperimenti ad alta pressione per riuscire a costruire uno strato esagonale di circa 6 nanometri. Appena la pellicola diventa più sottile di così, la struttura ritorna ad essere tridimensionale.

"Questo mostra come un composto molto comune può mostrare proprietà insolite se portato alle nanoscale," afferma Alexander Kvashnin, scienziato dei materiali.

Il grafene rimane il miglior esempio di come le strutture 2D possano mostrare delle proprietà insolite, ma ci sono moltissimi altri esempi e il sale si aggiunge a questa lunga collezione.