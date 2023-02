Creato un sensore di luce 'impossibile' con un'efficienza del 200%

Degli ingegneri hanno creato un sensore che converte la luce in un segnale elettrico con un'incredibile efficienza del 200%, una cifra apparentemente impossibile raggiunta attraverso la stranezza della fisica quantistica.

Tutto questo grazie a un dispositivo chiamato "fotodiodo", la cui efficienza viene generalmente misurata come il numero di particelle di luce disponibili che può convertire in segnali elettrici. La resa fotoelettronica di un fotodiodo è determinata dalla sua efficienza quantistica, la capacità essenziale di un materiale di produrre particelle portatrici di carica a un livello fondamentale.

"Ciò che conta nel mondo dei fotodiodi è l'efficienza quantica. Invece della quantità totale di energia solare, conta il numero di fotoni che il diodo converte in elettroni", spiega l'ingegnere chimico Rene Janssen, dell'Università di tecnologia di Eindhoven nei Paesi Bassi.

Gli scienziati hanno iniziato lavorando su un dispositivo che combina due tipi di celle di pannelli solari, perovskite e organico. Impilando le celle in modo che la luce persa da uno strato venga captata da un altro, i ricercatori hanno raggiunto un'efficienza quantica del 70%. Per aumentare quest'ultima è stata introdotta una luce verde aggiuntiva e il sensore è stato ottimizzato per migliorare la sua capacità di filtrare diversi tipi di luce e rispondere alla sua assenza.

Ciò ha spinto l'efficienza quantica del fotodiodo oltre il 200 percento. I ricercatori ipotizzano che la luce verde possa rilasciare elettroni su uno strato, che vengono convertiti in corrente solo quando i fotoni colpiscono uno strato diverso. "In altre parole, ogni fotone infrarosso che passa e viene convertito in un elettrone, riceve compagnia da un elettrone bonus, portando a un'efficienza del 200% o più", afferma infine l'ingegnere chimico Riccardo Ollearo, dell'Università di Tecnologia di Eindhoven.

Un'applicazione simile potrebbe portare a tecnologie fantastiche: come ad esempio quella che monitora i segni vitali di una persona (incluso il battito cardiaco o la frequenza respiratoria) senza che sia necessario inserire o addirittura collegare nulla al corpo.