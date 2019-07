E' stato creato il sito web più brutto di sempre, a scopo didattico

Abbiamo una buona notizia per coloro che continuano ad attaccare il design dei siti web più popolari come Facebook e Twitter. Un'agenzia belga specializzata nella produzione di prodotti per il mercato dell'Internet of Things, infatti, ha creato quello che può a tutti gli effetti essere etichettato come il sito più brutto di sempre.

Si chiama User in Yer Face e ci si può collegare tramite questo indirizzo. Come dicevamo, la creazione è da imputare a Baggar, che l'ha pubblicato per evidenziare le cattive pratiche di progettazione purtroppo ancora comuni tra i webmaster, ma anche per utilizzarlo come uno strumento di marketing dal momento che la pagina sta già facendo il giro del web.

Gli errori sono davvero tanti: tralasciando i colori che potrebbero affaticare la vista, è praticamente impossibile capire su quale pulsante o link si deve cliccare per andare alla pagina successiva. Il tasto "NO" infatti non è cliccabile, tanto meno la frase "Please click HERE to GO to the next page". Un vero e proprio museo dell'orrore per i webmaster e web designer, senza contare le più importanti pratiche SEO.

Ovviamente si tratta di una dimostrazione, in quanto Bagaar ha un sito web radicalmente diverso. Fateci sapere tramite i commenti qual è la parte che odiate di più.